Tantsumaraton! Laupäeval tantsitakse järjest lausa 12 tundi 

Tantsumaraton toimub Sõltumatu Tantsu Laval Telliskivi loomelinnakus juba kolmandat korda ning meelelahutusliku ja heategevusliku maratoni eesmärgiks on pühitseda liikumiskultuuri ning sealjuures pöörata tähelepanu abivajajatele ja neile, kes ühiskonnas nõrgemal positsioonil. Sündmusega soovitakse suurendada liikumis- ja tantsualast teadlikkust, rõhutades, et igasuguse füüsilise vormiga ja ettevalmistusega inimesed on tantsupõrandal võrdsed ja kaasatud. Plaate keerutavad teiste seas Rain Tolk, Eiki Nestor, Siim Nestor, Jakob Rosin, Janek Murd, Annie Rist ja Dr.PhilGood. Päeva juhib Kristel Aaslaid.

"Sel aastal kogume toetusi, et Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit saaks korraldada suvel laagreid, mis on mõeldud peredele ja lastele ning on ühtlasi ka rehabilatsiooniks, lisaks militaarlaagrit, mis on neile noortele, kes kunagi sõjaväekutset ei saa. Võib tunduda uskumatu, aga neid laagreid on päris kulukas korraldada. Eelmisel aastal meil lastelaager jäigi finantside puudumise tõttu ära. Sel aastal sooviksime, et läheks teisiti ja lapsed saaksid ka laagrisse," innustab kõiki oma panust andma ning 28. detsembril tantsima tulema Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Lili Tiri.

Maratoni 12 tundi jaotatakse eri tantsustiilide ja ülesannete vahel, kus osalejad saavad igal tunnil erinevaid loomingulisi väljakutseid ja panna end proovile eri tantsustiilide, – vormide ja liikumiste osas tantsuplatsil. Maratoni lavastajaks on koreograaf Teet Kask. Kohtunikeks on tantsupedagoog ja koreograaf Raho Aadla, breik-tantsu professionaal Dmitri Teras, rahvatantsu juhendajad Janne Kuuskla ja Urmas Laigna, kes hindavad osalejate loomingulisust ja tantsimise mitmekesisust.

Tantsuline vastupidavustest kestab 12 tundi, keskpäevast keskööni, igal tunnil mängib muusikat erinev DJ ning õhtut juhivad õhtujuhid, kelle ülesanne on ka võistlejaid turgutada. Kohtunikud jagavad kogu ürituse jooksul erinevaid auhindu. Kaksteist tundi vastupidanute seast selgub viimasel tunnil maratoni üldvõitja, kes saab auhinnaks rahalise preemia. Võitjaks saab osaleja, kes on algusest peale järjest tantsinud, näidanud välja aktiivsust ning lõpetab tantsupõrandal kõige viimasena. Publik on oodatud võistlejaid toetama ja oma sõpradele kaasa elama.

Ürituse ajakava: