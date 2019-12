Justin Bieber teeb uuel aastal comeback'i 

Kanada poptähe teatel ilmub „Yummy“ 3. jaanuaril. See on tema veel pealkirjata viienda albumi esimene singel. 25aastane endine lapstäht andis ka teada, et kavatseb mai ja septembri vahel teha USAs ja oma sünnimaal kontserditurnee ning osaleda uues dokumentaalsarjas.