Inimesed Kristjan Jõekalda mängib koduses õudusfilmis Kroonika , täna, 08:21 Jaga: M

Kristjan Jõekalda Foto: Martin Ahven

"Mis suvel tehtud, see talvel hooleta!" hüüatab Kristjan Jõekalda (48), kellel vana-aastaõhtul seisab ees filmi esilinastus. Jõekaldal on klassivendadega tava, et igaks suveks, kui nad kohtuvad, kirjutab igaüks valmis ühe stsenaariumi ja neist sõelutakse välja parim.