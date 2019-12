Mai Palling ootab miljonärist ärimehe Margus Kangro last 

"Kui me Maiga veidi enam kui 11 aastat tagasi kohtusime, oli see nagu puuga pähe saamine. Me ei olnud kunagi midagi sellist kogenud – see tunne, et sa oled nõus kellegagi minema kasvõi maailma otsa, mis sest, et päris täpselt ju veel ei teadnudki, kes me ise oleme ja kuidas meie tulevik olema saab. See oli see tõsine, pöörane, kirglik ja päris armastus."