Kunagine seltskonnakaunitar Liis Lass elab Singapuris kuninglikku elu: Eestis sain aru, et meelelahutajaks olemine pole minu kutsumus 

Tema viieaastane tütar Alexandra räägib lisaks eesti ja inglise keelele puhtalt mandariini keelt, sai hiljuti vehklemises hõbemedali ja on oma laulustuudioga esinenud juba Singapuri suurimas kontserdimajas. Tema noorem poeg Hank Alexander sündis tänavu juunis.

Lass selgitab, miks ta Eesti eluga ei rahuldunud: “Mul ei ole kunagi olnud teistsugust suhtumist kui alati elujaatav ja alati positiivne. Kogu see paatoslik põhjamaa nukrus ja maailmavalu, retoorika, mida on täis meie kultuur ja ajalugu… Sorry, aga mulle meeldib teistsugune energia – tulevikku vaatav, avatud, lootust täis ja rõõmus.”