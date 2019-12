TIMMERI TAROSKOOP 30. DETSEMBER–5. JAANUAR | Vallalised Kaalud armuvad, Vähk on valikute ees 

VÄHK on nädala algul valikute ees ja seda just suhete osas. Seksiprobleemid on teil. Miskipärast tundub, et teie tahate seda rohkem kui partner ja eneseuhkus on natukene pihta saanud. Aastavahetuse veedate koos lähemate inimestega, midagi hullu see pidu teie jaoks kaasa ei too, ka hommikul ei ole paha. Püsite joonel. Uue aasta osas mõtleb Vähk muudatustest, tundub, et tahate oma suhetes tõsiseid muudatusi teha, aitab kannatamisest, nii ehk naa on see jääsein juba teie vahel. No mõelge asjad selgeks!