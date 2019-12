Abistatud suitsiidi sooritanud Jane Paberiti tütar: kõige raskem oli emadepäeval 

Saate autor Taavi Eilat jälgis Janet pikka aega. Tänavu jaanuaris ütles Jane, et veedetud jõulud ja aastavahetus jäävad tema jaoks viimaseks. „Minu ja mu pere jaoks oli algusest peale teada, et ma tahan minna Šveitsi assisteeritud suitsiidile, see on minu otsus ja samas – ega valikut ju väga palju ei ole,“ sõnas Jane ja kinnitas, et tal ei ole selle otsusega raske leppida.

Samal teemal Inimesed Jane Paberiti tütred Soome lehes: „Ema elas ja suri oma tahtmist mööda.“ Anna-Stiina sõnul oli kõige raskem toime tulla emotsionaalse poolega – et Jane ei näe, kuidas kasvab suureks tema tol hetkel ainus lapselaps, Anna-Stiina poeg. „See teeb kurvaks.“ Jane ütles, et keegi ei saa tema otsuse puhul eetikast rääkida. „Mis eetika? Mida eetilist on lamatistesse suremises? Ma suudan mõista, et paljude jaoks ons ee surmapatt, aga ma ei arva, et oleksin enne seda enesetappu patuta olnud. Meie ühiskond ei ole paraku valmis ka selliste haigetega tegelema – meditsiin, sotsiaalsüsteem, mitte keegi.“

10. märtsil peeti Jane lahkumispidu – tantsiti ja öeldi tänusõnu. Siis sai Jane ka teada kuupäeva, millal ta elust lahkub. „See ei ole raske, aga ootamine on tüütu,“ rääkis Jane saates. „See oli päeva parim uudis, kui selle kirja sain.“ 23. märtsil hakkas ta perega Šveitsi poole sõitma, autoga. „Roadtrip, elu on seiklus,“ muigas Jane vastuseks küsimusele, miks just autoga. „Et ei jääks selline tunne, et siuh-sinna, valmis ja siuh-tagasi, et see protsess oleks võimalikult meeldiv. Natuke tseremoonia või nii.“

Jane kogus abistatud suitsiidi eest maksmiseks annetusi ja head eestlased annetasid talle lausa nii palju, et raha jäi ülegi teiste ALS-i haigete abistamiseks. „Aitäh veel kord kõigile, kes selle reisi jaoks annetasid,“ tänas Jane pisaratega võideldes enne sõitma hakkamist.

27. märtsil rääkis Anna-Stiina Taavi Eilatile, et Šveitsi jõudes nutavad kõik juba oluliselt rohkem kui varem. „Nostalgiliseks ja härdaks hakkame muutuma vaikselt.“ Jane kirjeldas ka, kuidas näeb välja assisteeritud enesetapu protseduur. „Kõigepealt võtan ravimi, mis rahustab mu kõhu ja ootan pool tundi selle mõju. Siis võtan sisse unerohu.“ Anna-Stiina ütles, et Jane saab viiekordse surmava doosi rohtu. „See on pool klaasi pisut mõrkja maitsega vedelikku ja umbes viie minuti jooksul ma uinun,“ rääkis Jane.

Paberit ütles ka, et oleks tahtnud natuke kauem vanaema olla. Taavi Eilat uuris, kas ja kuidas mõistab Jane lapselaps, kes samuti Šveitsis kaasas oli, toimuvat. „Ei,“ ütles Jane ja puhkes nutma. Anna-Stiina sõnas, et pole oma pojale veel midagi sel teemal rääkinud. „Kuidas seda selgitada, et tulime mammiga reisile, aga tagasi läheme ilma temata?“

28. märtsil lahkus Jane meie hulgast. Saates lehvitas ta enne kliinikusse sõitmist naeratades kaamerale, kollane nartsiss pihus ja kinnitas, et on endiselt oma otsuses kindel.