Hardo Aasmäe tütar Õie-Mari: „Viimast korda rääkisime isaga surmast paar päeva enne ta saatuslikku kukkumist.“ 

„Vahetult enne jõule on vanaema surma-aastapäev, mu vanaisa suri 31. detsembril ja isa 29. detsembril. Nii et jõulud ja aastalõpp on minu jaoks tõepoolest halb aeg, tavaliselt ootan juba, et see läbi saaks. Isa minekust saab küll juba viis aastat ja ma olen ammu õppinud elama teadmisega, et nüüd istume jõululaupäeval kuuse alla ilma isata. Aga kindlasti ei istu me sinna suures masenduses, meie pere on alati olnud väga rõõmsameelne ja see pole kuhugi kadunud. Pealegi tulevad ka sugulased külla.“