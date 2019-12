Inimesed Maire Tamberg: „Eino tegi meie perele ilusa jõululaulu, mida laulsime koos ja laulame ka nüüd.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

RÕÕMSAD JA TÄNULIKUD: „Ta oli lihtsalt nii armas inimene! See on suur asi, kui kohtad elus inimest, kes on tänulik,“ räägib Maire Tamberg üheksa aastat tagasi jõulupühal igavikku lahkunud Eino Tambergist, kellega oli abielus kaheksateist õnnelikku aastat. Foto: Erakogu

„Meil käis alati jõuluvana. Kõik lapsed ja lapselapsed tulid kokku. See oli nii armas! Eino mängis klaverit. Laulsime ja ütlesime salmikesi, sõime seapraadi. Meid oli siis 15 inimest, nüüd on juba mitu juurde tulnud. Eino tegi meie perele ilusa jõululaulukese: Küünlad kuusel säravad, tuli paitab tahti. Jõuluaasta väravad lükatakse lahti...“