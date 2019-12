Inimesed Ester Jörberg: „Pühi, kus Üllar oli mängul ja mina üksi kodus, on olnud palju. Meie elustiil oli selline, et pühad ei loe midagi.“ Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

SEE OLI PUHAS ARMASTUS: 2. märtsil 2010. Ester ja Üllar Jörbergi harmooniline kooselu kestis aastakümneid. Foto: Aldo Luud / Õhtuleht / Erakogu

„Tihtipeale on ALO TVs hommikul kella 9–11 vahel videod, kus Üllar esineb, ja neid ma vaatan,“ tunnistab aasta tagasi lahkunud muusiku Üllar Jörbergi lesk Ester. „Ma joon just sel ajal hommikukohvi ja siis vaatan, milline video on ALO TVs peale pandud. Olgugi et ma olen kõiki neid näinud ning mul on telekas terve rull neid Üllari videoid.“ Hetkedel, kui Ester Üllarit videolt vaatab, pole mingit pistmist taaskohtumisega. Need on üksnes meenutus. Neljakümnest koosoldud aastast.