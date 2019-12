HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Jüri Nael: ega tantsija tiitliga elus väga kaugele ei kappa 

Jüri Nael (44) on eesti koreograaf. Ta on professor Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis, kus juhendab füüsilise teatri magistrikursust. Alates 2010. aastast on ta füüsilise teatri õppejõud Inglise Kuninglikus Draamakunstiakadeemias (Royal Academy of Dramatic Art). Ta on loonud koreograafia enam kui 80 muusika- ja sõnalavastusele Eestis, Soomes, Rootsis, Saksamaal, Poolas ja Inglismaal.

"Hommikusöök staariga" kohvikus Toormoor - Jüri Nael Foto: Tiit Tamme

Ei ole, aga see on tõeliselt mõnus ja hubane koht. Minu arvates on siin ka toiduvalik teine - näiteks see leib, mis on kapsast. See pole tavaline leib, vaid on lillast kapsast tehtud leib, aga maitseb nagu täitsa leib. Hästi vägev!

Tegu on siis tõepoolest toorkohvikuga, kus süüakse ainult toortoitu, juuakse ainult toormahla ja ollakse väga tervislikud, mis on Eestis hetkel kohutavalt popp. Kui sind vaatan, siis sinagi oled supervormis. Muidugi, sa oled tantsija, sellised peavadki vormis olema, sest muidu oleks see ennekuulmatu skandaal. Mida sina siis suhu pistad ja mida mitte mingil juhul ei pista?

Ütleme nii, et ma olin tantsija, aga selle tiitliga väga kaugele ei kappa, eriti siis, kui jõuad juba sellisesse ikka nagu ma praegu olen. See, mida söön, muutub järjest rohkem olulisemaks. Teadmine, et oled see, mida sa sööd, on ju väga selge ja iga kandi pealt ka näha. Igapäevaselt sööksin heameelega toortoitu, sööks ainult taimset toitu, sööks ainult väga tervislikku ja orgaanilist toitu, aga paraku on elutempo vahetevahel selline, kus ei ole võimalik suhu panna ainult seda, mida sa tahad. Mõnikord tuleb leppida ka sellega, mis on kättesaadav.

Sealiha ja hapukapsast?