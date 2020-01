VIDEOINTERVJUU | Professor Jüri Nael: ma vist ei tea ühtegi meest, kes poleks elus kordagi seelikut selga tõmmanud 

Aasta 2019 lõppes Tallinna ja Londoni vahet sirgeldava Jüri Naela ja tema poolt juhendatud füüsilise teatri magistrikursuse jaoks uhke etendusega "Identiteedikabaree DRAG SHOW vol2" Sakala 3 teatrimajas.

Jüri Naela lavastatud drag show grupp

Professor Jüri Nael, miks te seda drag`i värki nii hirmsasti fännate ja teistelegi õpetate?

Tahan, et minu tudengid saaksid samuti selle ära proovida, sest selles on mingisugune väga eriline vägi. Kui nad selle ära teevad, siis sellega kaasneb tohutu vabanemise tunne, inimene saab justkui mingisugusest koormast lahti.

Soovitaksid seda kõigile? Kasvõi oma kodu nelja seina vahel see drag`i värk ükskord eluski ära proovida?

Ma olen üsna kindel, et väga paljud ka teevad seda üksinda kodus, aga me lihtsalt ei tea seda. Sest kui me räägime mingisugusest kuvandist, imidžist või identiteedist, siis eks ühiskond surub meile mingid ootused või raamid peale ja me käitume vastavalt sellele, mis me arvame, et meil oodatakse. Mängime rolle ühiskonnas ja see ei võimalda meile piisavalt palju vabadust.

See on ka põhjus, miks vahetevahel korraldatakse karnevale, stiilipidusid, sest tegelikult on meil kõigil see vajadus olla mingil hetkel keegi teine ja lasta lihtsalt minna, olla mänguline. Me kõik teeme seda. Ma vist ei tea ühtegi meest, kes poleks elus kordagi seelikut selga tõmmanud. Ikka on kuskil mingid tutipeod ja stiilipeod, kus seda tehakse.