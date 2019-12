Ott Tänaku abikaasa Janika: jõulud on ainus aeg aastas, kus Otil pole tööd 

"Jõulutunde toob see, kui lõpuks saab paariks nädalaks aja maha võtta (ainuke aeg aastas, kus Otil ei ole tööd), kui kodu on ehitud ja küünlavalguses saab koos perega hubaseid õhtuid nautida," räägib Janika Tänak. "Suurim jõulusoov on, et oleks rohkem koosveedetud aega, seda kõigil, sest pere ja sõbrad on olulised."