Kersti Kaljulaidi sõbranna: ta on korduvalt pikalt lennult otse teatrisaali saabunud, sest on lubanud

Kersti Kaljulaid Foto: Martin Ahven

"Mina ise olen ju mugav inimene, ja vahel mõtlen, et kui lihtne on sõbrast ilma jääda, kui amet viib ta kodust kaugele, aga Kersti on korduvalt pikalt lennult otse lennujaamast saabunud kas kino- või teatrisaali, sest ta on lubanud," kirjeldab president Kersti Kaljulaidi sõbranna Kristina Märtin Kroonikale antud intervjuus Kaljulaidi tema 50. sünnipäeva eel.