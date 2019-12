TERVIS TUKSIS! Madonna: olen viimased kaks päeva veetnud arstide hoole all 

"Iga laulu ajal palvetasin, et peaksin järgmise looni vastu ja suudaksin kontserdi lõpuni anda. Mu palvetele vastati. Ja ma sain hakkama. Ma olen sõdalane. Ma ei loobu kunagi, ma ei anna alla. Seekord pidin ma aga oma keha kuulama ja aktsepteerima, et see valu on hoiatus," kirjutab Madonna.

"Mul on väga kahju ja vabandan oma fännide eest, et pean viimase kontserdi tühistama. Olen viimased kaks päeva veetnud arstide hoole all - skaneeringud, ultrahelid, röntgenid, torkimised, uuringud ja pisarad. Mulle on tehtud selgeks, et enne kui saan tuuri jätkata, pean ma puhkama nii kaua kui võimalik, et oma kehale mitte pöördumatut kahju teha."