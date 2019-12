Norra printsessi endine abikaasa sooritas enesetapu 

Kuningas ja kuninganna sõnasid ametlikus teadaandes, et nad on tänulikud, et neil esines võimalus Behni tundma õppida. „Me leiname, sest meie lapselapsed on kaotanud armastava isa,“ kinnitas kuningapere, kelle väitel oli mees aastaid perekonna jaoks oluliseks osaks.