TOP 10 | HOMMIKUSÖÖK STAARIGA aasta 2019 parimad palad  

"Hommikusöök staariga" - Erika Salumäe; Anu Saagim Foto: Stanislav Moshkov

Erikal oli mulle varuks ka pommuudis - juba mõne kuu pärast oli ta teel palverännakule Camino de Santiagole. Täpsemallt oli tegu Camino Primitivo teekonnaga, mis on 321,4 kilomeetrit pikk. "Neid retki on erinevaid, aga ma valisin välja Hispaania etapi, sest see on kaunis looduse poolest ning seal on ka palju vaatamisväärsusi," rääkis ootusärevuses naine. "Nüüd, kus mul selg on pisut taastunud ja ma olen ka ise moraalselt valmis, on õige aeg. Tegelikult on ju kõik peas kinni. Kui on valida, kas minna arstile või palverännakule, siis valiksin iga kell viimase."