Mart Sanderi film kandideerib Londoni filmifestivalil viiele auhinnale: nulleelarvelise filmi kohta käib küll!  

„Kõhedad muinaslood“ läheb võistlustulle parima kujunduse, parima kaameratöö, parima montaaži, parima loo ja parima võõrkeelse filmi kategooriates. „Oscarile kandideerimine see muidugi pole, aga sellise kümne päevaga filmitud nulleelarvelise filmi – filmikeeles tähendab see alla 50 000-eurose eelarvega filmi – kohta käib küll!“ sõnab Mart, kes sai filmi festivalile valimisest teada juba enne jõule. Viie kategooria nominatsioonist sai ta aga teada kingitusena sobivalt jõululaupäeval.

„Arvan, et eelkõige töötab filmis väga hea näitlejate ansambel – nii odavad filmid peavad reeglina läbi ajama amatööridega, mul on terve plejaad Eesti parimaid näitlejaid,“ sõnab ta. „Juba võttis minuga ühendust ka USA levitusfirma – nad jälgivad hoolikalt festivale ja filmide reitinguid IMDB-s. Pärast filmi vaatamist pakkusid nad mulle lepingut, kus üheks punktiks on müüa film Netflixile. Olen „Kõhedad muinaslood“ saatnud ka paarile festivalide tippu kuuluvale filmifestivalile, kuid nende vastust tuleb veel paar kuud oodata.“