Victor Crone veetis jõulud Eestis: käisime ema-isaga spaas, jõuluturul ja õhtu veetsime Stig Rästa perega 

„Külastasime ka muuseum-teatrit Tallinna Legendid ja õhtu veetsime Stig Rästa juures tema pere ja vennaga. Saime lõpuks Eesti jõulutoitu süüa ja nautisime lihtsalt jõule,“ kirjeldab Victor.

Crone sõnul ei erine Eestis jõulude tähistamine eriti palju Rootsist. Küll aga on tänavune aasta esimene kord, kui Victor jõulude ajal kodumaalt ära on. „Ma arvan, et seekordsed jõulud jäävad kindlasti meelde, sest need olid teistmoodi. Arutasime perega ka, et muidugi igatsed sugulasi, aga tore on vahepeal ka midagi muud teha ja näha, kuidas teistes riikides jõule tähistatakse. Mulle väga meeldis, et mu ema ja isa Eestis oli ja saime Stigi perega aega veeta ning head toitu süüa.“

Jõulukinkide kohta ütleb Victor, et nad tegid küll pereliikmetega väikseid kingitusi, kuid tänapäeval on need rohkem laste jaoks. „Loomulikult pole kingituste tegemisel mingit vanusepiirangut, aga jõuluvana tulek ja kingituste saamine on rohkem laste teema. Olulisem on omavahel kokku saada. Eks väikeseid kinke ikka tehakse, kuid ei midagi suurt.“ Millal Victor aga jõuluvanasse uskumise lõpetas? „Ma usun ikka,“ muigab ta. „Ma täpselt ei mäleta, aga ilmselt olin umbes 10- või 12aastane. Kes teab, äkki ta siiski on olemas,“ sõnab mees kavalalt.

Victor tuuritab praegu koos Stig Rästa ja Saara Piusiga mööda Eestit ringi ja annab jõulukontserte. „Väga lahe on olnud. Meil oli kaks päeva tagasi Nõmmel kolmas kontsert ja see oli minu meelest kõige parem. Esimestel kontsertidel alles harjusid kirikus mängimise, kõla ja kõigega, algus oli konarlik, aga nüüd on juba parem. Nõmme kontsert oli välja müüdud ja tänaõhtune kontsert Pärnus samamoodi. Tundub, et eestlastele väga meeldib jõulude ajal kirikus kontsertidel käia,“ sõnab ta. Pius, Crone ja Rästa esinevad erinevates Eesti paigus kuni 30. detsembrini.