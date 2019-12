Uus paar? Supermodell Karmen Pedaru veetis jõulud Eesti käsipalluri seltsis 

Novembri lõpus rääkis Pedaru "Reporterile" antud intervjuus, et on vallaline. "Ei meest ma ei soovi, aitäh! Mul on väga mõnus vallalise elu."

"Olen nüüd piisavalt tark ja kaval, et läbi näha, kui mees jahib mu varandust. Neid luusereid on hästi palju. Abielu ei ole mulle enam oluline, see on kõigest paber. Aga eks igaüks tahab enda kõrvale kedagi, aga vahel on nii, et ei ole kedagi. Sellest pole ka midagi hullu," sõnas naine.