Inimesed Vau! Sünne Valtri kirjutab juba mitu aastat raamatut Ohtuleht.ee , täna, 18:30 Jaga: M

Sünne Valtri Foto: Tiina Kõrtsini

Lauljanna Sünne Valtri avaldas Sky.ee-le, et plaanib uuel aastal leida igal õhtul pisut aega, et lõpuks valmis kirjutada raamat, mille kallal on tegutsenud juba viimased kaks-kolm aastat. “Mõte sündis juba üle 10 aasta tagasi,” avaldab ta.