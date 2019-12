TOP 10 | LUUASÕIDUST PENDLIKEERUTUSENI: Saate „Puuduta mind“ parimad palad 2019 

"Puuduta mind" - Jüri Lina

Uurisimeme Jürilt kas toidulisandid on ikka hädavajalikud. Rääkisime vitamiinidest ja mineraalidest - kuidas nad omavahel toimivad ja koostööd teevad. Miks on e-ained ehk maitsetugevdajad meile kahjulikud? Miks me ei oska isegi õigesti kartuleid keeta? Miks on levinud väljend, et suhkur on valge surm? Kas teadsite, et suhkru asendaja aspartaam on sama ohtlik, kui naatriumglutamaat? Miks on ka aromaatsoolad meile väga kahjulikud, kuid neid sellest hoolimata lisatakse toitudele? Mis on hiina sündroom? Miks meil peaks kõigil kodus olema purk kroomi? Miks me kannatame üha rohkem allergiate all?