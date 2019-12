Õnnitlused! Angeelia ja Mick Pedaja said lapsevanemateks 

Micku ja Angeelia pisipoeg sündis 15. detsembril. "Selle aasta jõuludeks oleme juba saanud suurima kingituse, mida osata tahta. Üks armas päkapikk, meile on otsustanud elama tulla.. Tere Tulemast maailma Noel Josef Pedaja," kirjutab Mick sotsiaalmeedias. "Meie pere poolt soovime kõigile rahulembuses pühadeaega ning ikka hoidke ja armastage teineteist!"

Angeelia on Õhtulehele rääkinud, et nende kokkusaamislugu Mickuga oli äratundmine esimesest pilgust. Pärast seda, kui Pedaja 2016. aasta "Eesti laulul" neljanda koha sai, kohtus ta märtsis Angeeliaga ühe heategevuskontserdi järelpeol, kus nad mõlemad üles astusid. "See oli erakordne hetk. Silmapilkne äratundmine, täiesti teisel tasandil," jutustas Angeelia.