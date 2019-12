Anu Saagimi uusaastalubadus: annan endast parima, et leida inimene, kellega reisida kasvõi maailma lõppu

"Luban, et uuel aastal ma annan endast parima, et leida oma ellu inimene, kellega võiks reisida kasvõi maailma lõppu," ütles bravuuritar, kes on muidu viimastel aastatel hoobelnud, et tal on lausa mitu silmarõõmu korraga. "No okei, kui päris seda ehk ei teeks, siis sobib ka kolm nädalat kuskil palmi all. Aga lihtsalt, et ma saaks kellegi, kellele kinkida oma südame ja olla maailma kõige parem inimene," lisas Saagim.