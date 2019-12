Ed Sheeran paljastab, kuidas tal on õnnestunud 22 kilo maha võtta 

Briti laulja rääkis hiljutises podcast'is, et lõpetas kolm aastat tagasi suitsetamise. "Sain väga hästi aru, et mu kopsud on kõntsa täis, nii et need vajasid puhastamist." Lapsena oli Ed mänginud jalgpalli, ent muusikuks saades hakkas ta suitsu tõmbama. Spordiharjumus kadus.

"Aga kolm aastat tagasi tegin suitsetamisele lõpu ja olen sestsaadik sporti teinud. See on nii mõnus!" kinnitas Sheeran. Laulja teeb hommikuti 45minutilise tervisejooksu, kuid vahel käib ka ujumas. Trenni muudab ta tõhusamaks kõhulihaste harjutustega. "Spordiklubid on toredad, aga klaari oleku tekitab ennekõike värske õhk. See on minu jaoks peamine põhjus, miks ma sportima hakkasin."

Sheeran on tänu uuele spordilembusele kõvasti kaalus alla võtnud, kuid kiidab ka sellega kaasnevat vaimuselgust. "Mulle on rattasõit väga meeldima hakanud, aga selle ajal pole kuidagi võimalik e-maile või telesarju vaadata. Sa kas räägid kellega või mõtled. Ja see on väga hea."