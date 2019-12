„Tähesõdade“ esimene samasooliste suudlus langes kärpekääride ohvriks 

BBC Newsi teatel on suudlus väga põgus ja leiab rahvamassis aset kahe naise vahel. Ometi linastub film Singapuris ilma kõnealuse stseenita. Lucasfilmi omanik Disney kärpis suudluse välja, et Singapuri tsensorid "Skywalkeri tõusule" vanusepiirangut ei lajataks. Suudluseta versiooni reiting on Singapuris PG13 ehk materjal võib alla 13aastaste jaoks sobimatu olla.