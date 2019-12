Silvia Ilves: jõulud on meie peres aasta kõige tähtsam sündmus 

„Jõulud on meie peres kogu aasta peale kõige tähtsam sündmus üldse,“ ütleb Silvia. „Eks me saame ka sünnipäevadel kokku, aga jõule ootan ma igal aastal väga.“ Jõulutraditsioonid Ilveste peres suurt muutunud ei ole. „Seekord veedame jõululaupäeva minu kodus,“ sõnab Silvia, kes intervjuu andmise ajal planeerib just minna koju uusi toole ostma, et suur pere kenasti ära mahuks. „Ma loodan, et tuleb ema traditsiooniline jõulukapsas, ta teeb seda tangudega, mis tal alati fantastiliselt hästi õnnestub. Muidugi jõululaulud – laulame alati ühiselt laulikust.“

Milline jõuluõhtu Silviale aga eriliselt meelde on jäänud? „Iga jõuluõhtu on meeldejääv – pärast kirikuskäiku tead, et kodus ootab jõulukuusk ja varsti tuleb jõuluvana.“ Muide, jõuluvana pole Silvia peres kunagi käimata jäänud. „See on traditsioon, oli isegi siis, kui veel lapsi polnud (Silvial on neli poega – toim.). Väga eredalt on mul meeles üle-eelmise aasta jõulud, kus kogu pere oli koos, isegi Hispaanias elav õde (Silvial on kokku viis õde – toim.). See oli hästi ilus. Meid mahtus väikesesse ruumi tohutult palju, aga häid lambaid mahubki palju ühe lauta.“