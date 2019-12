Briti telekaunitar virutas oma kallimale kiivushoos laualambiga 

"Lewis ütles, et ta oli maganud ja et Caroline lõi teda lambiga pähe, põhjustades nähtava lõikehaava," rääkis prokurör Katie Weiss 23. detsembril kohtus. Prokuröri sõnul oli Flack purustanud ka joogiklaasi ja vigastanud seeläbi oma kätt.

Flacki advokaat toonitas kohtus, et Burton ei toeta süüdistust. "Ta on öelnud: ta pole ohver, vaid tunnistaja." Kuid prokurör ei tahtnud sellist juttu kuuldagi. "Mr Burton on ohver, ta sai tõsise peavigastuse."

Flack vabastati vahi alt tingimusel, et ta ei võta elukaaslasega ühendust. Tema advokaat on palunud aga vabaduses viibimise tingimusi muuta, väites, et Flack ja Burton on endiselt paar ja tahavad jõule üheskoos veeta. Kohtunik tema palvet ei rahuldanud.