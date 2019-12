Brigitte Susanne Hunt paljastas fännidele, millal ta tahaks abielluda ja lapse saada 

Kümnendi plaanide juures vastas Brigitte, et ta ei planeeri eriliselt oma töist elu ja õiged pakkumised on alati tema juurde ise tulnud. "Ma tean, et ka 10 aasta pärast teen ma iga päev seda, mida armastan. Korterilaen võiks olla makstud. Tahaks oma kahekümnendate lõpuks olla abielus ja vähemalt ühe lapse ema," paljastas naine soovid isiklikus plaanis.

Mõni aeg tagasi astus Brigitte üles ka Kanal 2 saates "Suunamudijate meistriklass", kus üks osalistest tegi talle abieluettepaneku. Brigitte kinnitab taas, et see oli saate jaoks lavastatud. "Ma ei näe vajadust joosta nagu lammas ja uute/vanade tutvustega suhteid üles soojendada. Ma pole kunagi ise otsinud enda kõrvale kedagi ei üheks õhtuks ega pikemaks ajaks. See juhtub, kui on õige aeg ja inimene. Ma suudan väga edukalt üksi olla ja tahangi seda teha hetkel," kirjutas naine.

Veel teinegi puudutas Brigitte suhteid, uurides, kas tal on juba uus kallim (meenutuseks: novembri alguses läks Brigitte lahku Ronn Nõmmest, kes suudles võõrast tüdrukut - toim.). "Ei ole ega taha ka. Imestan, et seda nii palju küsitakse. Ebaloogiline oleks kui ma 1,5 kuud tagasi "korjan oma miljoneid tükke kokku" ja siis nüüd, ups, uus mees? No way. Le Future Husband on teel ja niidab mu jalust, kui on õige aeg. Ja hetkel ausalt nii palju toimumas töiselt ja kodus, seega no thanks," kirjutas Brigitte ja ütles, et ta ei käi praegu kohtamas ja ei otsi uut suhet. "Rohkem tahaks uusi kardinaid, kui kellegi sokke."