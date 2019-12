Nemad on moepiibli Vogue teatel 2019. aasta stiilseimad naised! 

Lenny Kravitzi tütar triumfeerib Vogue'i edetabelis teist aastat järjest. Näitlejatari stiil on ajakirja sõnul unikaalne uptown-versus-downtown tänavstiil.

Soulilegend Diana Rossi näitlejast tütar on Vogue'i top 10s samuti teist aastat, tema stiil on ajakirja sõnul rõõmuküllane. "Ross on vilunud maratonijooksja, kes ei väsi eales võimsaid moehetki pakkumast."