Kim Kardashiani ihuvärvi kingipakke võrreldakse hullusärgiga! 

"Igal aastal valib iga pereliige värvi ja meeleolu, et teaksime, kellelt kingid pärit on," seletas Kim Instagram Story fotol. "Meie valisime tänavu kreemika sameti!"

Kangesti tundub, et reality-täht on kinkide pakkimisel ammutanud inspiratsiooni oma korrigeeriva ihupesu sarjast.

Sotsiaalmeedias puhkes äge poleemika: mõned pidasid Kim Kardashiani pakendikunsti loodussäästlikuks ja elegantseks, mõnes tekitasid aga tema ihuvärvi jõulukingid tülgastust - neid võrreldi isegi hullusärkidega. "Kes ütles Kim Kardashianile, et nunnu on kinke voodilinasse mässida? No ta vähemalt üritas," oli üks leebemaid kommentaare.