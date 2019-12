Hõissa! Jaak Madisoni ja Merit Männiste perre sündis poeg 

"On suur rõõm teatada, et meie perre sündis jõulureede eelõhtul armas päkapikk Jakob, kes kaalus 4206g ja oli 54cm pikk! Oleme väga õnnelikud ja soovime kõigile ilusaid pühi!" kirjutab Merit.

"Meil on väga hästi läinud. Kõik on väga-väga hästi. Peatsed vanemad on väga rõõmsad ja ootus on suur," ütles Jaak siis Õhtulehele.