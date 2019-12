PÄEVAHOROSKOOP: reede, 27. detsember 

Sinu teele satub inimesi, kes on sulle kasulikud. Sul tuleb kiirelt reageerida, et õige hetk ära tabada ja olukord enda kasuks tööle panna.

Täna on sinu õnnepäev – Päike kohtub suure õnne planeedi Jupiteriga just Kaljukitse märgis! Ära head aega maha maga, alusta uljaste plaanide elluviimist just nüüd!