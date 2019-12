PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 24. detsember 

Palju õnne, Kaljukits! Päikese ja Uraani trigooni mõjul toob algav aastaring rohkelt uusi ideid. See on aeg mugavustsoonist välja astuda, teha asju, mida varem ehk pelgasid. Oled avatud ja uudishimulik, võid ootamatu mõtte ajel teha julgeid elupöördeid. Emotsioonid on jõulised ning tõukavad sind tegutsema.