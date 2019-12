Kadri Voorand jõuluõhtust: loome tädiga laule köögis vastu tulevatest inimestest ja valmivast toidust 

Eriline moment on Kadri jaoks see, kui ta koos oma tädiga loob jõuluõhtutel ühiseid laule. "See traditsioon on väga tugevalt seotud ka minu emaga, kes on regilaulik ja rahvamuusik, ning kes on seda teinud kogu oma elu," räägib Kadri.

"See traditsioon on meie peres varasemalt olnud pigem suviti ja teistes pidudes. Kui me kolisime oma jõulud kaheksa aastat tagasi ühte teatavasse sauna, hakkasime tädiga koos erinevaid laule looma," räägib ta.

Laule loodi inimestest, kes neile köögis vastu tulevad või toidust, mis on kaussides ja vaagnatel valmimas. "Loome neid laulukesi lihtsalt naljaga pooleks," räägib Kadri elavalt ja täpsustab, et see laululoomine ongi tema jaoks üheks jõuluõhtu keskseks sündmuseks saanud.

Kadri räägib, et nende ligi 14-pealine pere ei ole sugugi suur, aga meeleolu on ülev. "Tavaliselt kujuneb jõuluõhtu üsna valjuhäälseks," naerab ta. "Õhtu kestab varaste hommikutundideni. Kogu selle laulu kõrvale räägitakse ka kõigest, mis on vahepeal on juhtunud, kui me ei ole üksteist näinud. Lärmi poolest on meie peres Itaalia perekonda meenutav olustik, kus kõik me räägime läbisegi ja keegi kuskil mängib pilli. See on väga lõbus ja meeleolukas õhtu. See on ka põhjus, miks ma nii tohutult ootan jõuluõhtut," räägib Kadri.