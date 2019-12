Maag Geit Eero: näen Eesti kohal üht suuremat konflikti 

"Maailm on muutumas, tulevad uued tehnoloogiad, uued vidinad, valuutad, sotsiaalsed standardid – tulevik on täis igasuguseid näilisi uuendusi. See toob kaasa segaduse, ehk uue ja vana vahelise harjumuspärase konflikti, paljud võivad kogeda identiteedikriisi. Võib tekkida küsimus, et kui kõik me ümber muutub, kas ka mina peaks liikuma trendiga kaasa ja kes ma üldse selline olen. Mina soovitan võtta olukorda rahulikult, muutused on lihtsalt vormivahetused, sisult on maailm stabiilne. Kui vaatame minevikku, siis kirjakirjutamine asendus telegrammiga, mis asendus faksiga, mis omakorda asendus e-postiga ja on tänapäeval sotsiaalmeedia jutumull. Oma olemuselt on tegu ühelt inimeselt sõnumi edastamisega teisele, vahendid on lihtsalt kuju vahetanud. Minu soovitus: alati, kui mingi uuendus või trend ennast peale surub, vaata, mida ta asendama hakkab.