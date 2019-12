Teadmanaine Helve: algab viimane raskete muutuste aasta enne rahunemist 

"Saabuv 2020. aasta on põnev ja sündmusterohke. Sellele aastale langeb kolm muutust loovat faktorit. Esiteks on see maailma teadvuse muutumise kaheksa-aastase tsükli viimane aasta. 2012 alguses toimus suur jõudude pööre, mille pöörised on kestnud kaheksa aastat. Neil aastatel ei ole energia voolanud, vaid on pöörelnud ringikujuliselt ning tõstnud pinnale ammuilma unustatud, kuid lahendamata lugusid. Inimeste elus on kõik need aastad toimunud sisemine puhastumine.