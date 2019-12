Maag Anzori: nõrkadele tuleb aasta halb, julgetele suurepärane 

"See aasta lõpetab suure arengutsükli, mis algas 2012. aastal ning 2020. aasta lõpus siseneme täiesti uude algoritmi. Loomulikult mitte ainult Eesti, vaid kogu emake Maa. See on suure energeetilise ja emotsionaalse arengu ning muutuste aeg, seda nii inimeste isiklikus elus kui ka ühiskondlikus plaanis.