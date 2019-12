Jeffrey Epsteini vend kardab oma elu pärast 

New Yorgi kohtumeedikute juht dr Barbara Sampson kuulutas Epsteini surma New Yorgi vanglas enesetapuks. Kuid vandenõuteooria, et staarpedofiil tehti vagaseks, pole vaibunud. Miks ei hoidnud valvurid Epsteinil silma peal, ehkki ta oli korra varem juba oma elu kallale kippunud? Kuhu kadusid turvakaamera salvestised? Epstein oli tüdrukuid vahendanud paljudele mõjukatele meestele. Kohtuprotsessil võinuks avalikkuse ette jõuda palju delikaatset infot.

Epsteini noorem vend Mark palkas erapatoloogi, New Yorgi omaaegse kohtumeedikute juhi dr Michael Badeni lahangut üle vaatama. Baden on väitnud, et kolm luumurdu Epsteini kaelas viitavad pigem tapmisele kui enesetapule. Huvitaval kombel suri Epstein vaid päev pärast seda, kui avalikustati tema eelmise kohtuasjaga seotud materjalid, mis heidavad varju näiteks Briti printsile Andrew´le, staaradvokaat Alan Dershowitzile ja mitmele USA kõrgele poliitikule. Avalikustatud materjalide aluseks oli Virginia Giuffre'i tunnistus, et teda sunniti seksile USA tuntud ärimeeste ja poliitikutega.

Nüüd rääkis Michael Baden raadiosaatejuht John Catsimatidisele, et häbistatud miljardäri vend on oma julgeoleku pärast mures. "Mark tahab teada, kas see on enesetapp või tapmine. Sest kui see on enesetapp, siis võib ka tema elu ohus olla. Marki vend teadis liiga palju ning see inimene [kes Jeffrey tappis] võib mõelda, et ka Mark teab liiga palju, kuigi tema elu on olnud hoopis teistsugune kui Jeffreyl."