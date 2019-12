MEES, MIDA SA TEED? Miks Drake (33) lapstähti sõnumitega pommitab?! 

Brown on vahepeal küll 15- ja Eilish 18aastaseks saanud, kuid see ei muuda tõsiasja, et kaks aastat tagasi pornotähega lapse saanud ning ka seksuaalrünnakus süüdistatud Drake suhtleb agaralt endast poole nooremate tüdrukutega. "Ma armastan Drake'i," õhkas Millie mulluses intervjuus. "Tutvusin temaga Austraalias ja ausalt, ta on nii fantastiline ... Ükspäev vahetasime sõnumeid ja tema oli nagu et: "Ma igatsen sind nii väga", ja mina olin nagu et: "Ma igatsen sind veel rohkem!" Ta on nii tore," rääkis näitlejatar ja lisas, et Drake jagab talle nõuandeid poiste kohta.

Browni sõnade peale puhkes pahameeletorm, kuid Drake poleemikasse ei sekkunud. Pahur Millie kaitses nende suhet hiljem Instagram Storys: "Mul on vedanud, et mu elus on sama valdkonna inimesi, kes leiavad aega mind karjääris aidata ning oma elutarkust ja juhatust pakkuda," kirjutas teismeline näitlejatar. "Olen õnnistatud vapustavate inimestega. Teie neid minu jaoks välja ei vali. Tore, et leidub inimesi, kes mõistavad seda, millega ma tegelen. Räägime nüüd aga muudest selle maailma probleemidest kui mu suhted ... Appikene."

Twitteri kommentaatorid võtsid sellest jutust taas tuld, kuid Drake omapoolset selgitust ei pakkunud. Vice.com toonitab, et mõlemad neiud on räpparit nimetanud omamoodi mentoriks, "ja selles pole ehk midagi halba". "Hollywoodi pikas ajaloos on olnud mõned heade kavatsustega vanemad meesmentorid ja mõned katastroofiliselt halvad. Selge on see: Drake saadab tihti sõnumeid kahele väga kuulsale alaealisele tüdrukule ja ta on nende meelest tore."