Kaire Vilgats meenutab ärevat momenti „Eesti laulu“ finaali eel: kõht hakkas hullult valutama ja kutsuti kiirabi 

2006. aastal laulis kolmik Eestit esindanud Rootsi lauljanna Sandra taustalauljatena. Tegemist oli emotsionaalse kogemusega, kuna poolfinaalist tol aastal edasi ei pääsetud. "Eks me lootsime, et läheme finaali. Oli pingelangus ja kahju, et me ei saanud," sõnas Jelena." Pärast esinemist ja tulemuste teadasaamisst olid lauljannad nii mõnegi pisara poetanud.

Lauljannad rääkisid, et on juhtunud ka nii, et olulisel esinemise päeval on hääl ära läinud. "Kui sul on põletik, siis ei lähe see ära ka. Kui oled solisti, kuidas siis laulad? Kes siis laulab?" Adrenaliini süstimine pidavat olema lauljannade sõnul väga ohtlik. Kaire meenutas, et ka Laural oli "Eesti laulu" finaalis hääl ära. "Päris tihti on paanika suurem kui asi tegelikult on. Pigem on see närvikoormus."