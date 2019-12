Inimesed Ed Sheeran tantsib romantilises muusikavideos oma abikaasaga! Toimetas Triin Tael , täna, 10:02 Jaga: M

Foto: YouTube'i kuvatõmmis

Ed Sheeran avaldas oma singli "Put It All On Me" video, kus osaleb ka tema abikaasa Cherry Seaborn.