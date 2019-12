PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 23. detsember 

Sul on palju tegemist, keeruline on aega planeerida, kipud ehk hilinema. Pealiskaudse suhtumise tõttu võid vigu teha või tähtsaid asju kahe silma vahele jätta.

Hoidu liigsest lobisemisest, eriti juhul, kui tegemist on rahaasjadega. Sul on soodsaid võimalusi, ent mängid need maha, kui kaardid liiga lahkelt lauale lööd.

Tunned, et sul on, kellele toetuda ja kellelt nõu küsida. Ümberringi on inimesi, kes mõtlevad sinuga sarnaselt. Võimalik, et sind kutsutakse klubi või ühingu liikmeks.