Tõnis Erilaiu lehesaba: kuidas Lenin kadus Narvast jõulude eel 

„See on ebanormaalse linna tunnus. Kui inimene ületab Venemaa poolt piiri ja näeb Leninit, siis arvab, et on ikka alles Venemaal, mitte aga Eestis,“ kurtis toonane rahvastikuminister Peeter Olesk. President Lennart Meri oli veelgi otsekohesem: Narva pole normaalne linn, kui seal seisab mälestusmärk süfiliitikule.