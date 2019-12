KLÕPS | Silvia Ilvesega tormilise suhte seljatanud Paul Neitsov veedab pühad Brigita Murutari ja nende tütrega 

Endine paar jagas sotsiaalmeedias pilte ja videoid mõnusatest pühadest. Varasemalt koos musitseerinud Neitsov ja Murutar postitasid video, kus nad koos jõululaule esitasid.

Põhjuseks, nagu hiljem selgus, oli Neitsovi kasiinosõltuvus. Kuid selle aasta mais proovisid nad taas suhet alustada. Neitsovi sõnul oli see Murutari soov. Siiski juuniks olid nende teed taas lahku läinud.

“Ega Paul pole mu hingest kunagi ära läinud,” tunnistas Murutar hiljem ajakirja Pere ja Kodu kaaneloos. "Meie teele tuli lihtsalt hästi palju traumeerivaid sündmusi, mis jäid lahendamata ja kuhjusid. Eks me oleme mõlemad noored, ambitsioonikad, elujanulised ja vahetevahel liiga keevalised, seegi on hea pinnas arusaamatusteks. Väikese lapse kõrvalt ei jõua suurt vaimset tööd teha, et rasketest asjadest koos läbi tulla. Ühel hetkel jäime laviini alla, tundsin – lihtsam on selle alt välja ujuda kui hakata läbi laviini tagasi sumpama,” kirjeldas Brigita, miks otsustas mehest lahku minna.

Neitsovil lõppes hiljuti teinegi tormiline suhe: seekord tšellisti Silvia Ilvesega. Nende paarisuhtes möllas sügisel tõeline tornaado – novembri algul paljastasid nad Õhtulehe veergudel, et ühine musitseerimine viis neid suhteni. Vaid kaks nädalat hiljem teatas Silvia aga Instagramis, et on otsustanud suhte lõpetada. Detsembri esimestel päevadel tundus, et paarike on erimeelsused ületanud ja taas ühise keele leidnud, nädala lõpuks selgus, et siiski mitte.