98aastane prints Philip on endiselt haiglas 

Buckinghami palee andis reedel teada, et Edinburghi hertsog sõitis hommikul Norfolkist Londonisse "jälgimisele ja ravile seoses varasema haigusega". Õukonna avalduse teatel oli tegu ennetava meetmega, mida soovitas kuninganna abikaasa arst.

Daily Maili andmeil on Elizabeth II saabunud Norfolkis asuvasse Sandringhami lossi oma tavapärasele jõulupuhkusele, kuid loobunud oma tavapärasest tegevusest: hobuste ja tallimeeste tervitamisest. Ära jäeti ka laupäevane traditsiooniline faasanijaht. Viimanene olnud prints Philipi lemmiktegevusi, kuid vanahärra on faasanijahti viimastel aastatel oma Land Roveri soojusest jälginud. Kuningliku pere liikmed loodavad südamest, et patriarh pääseb jõuluks haiglavoodist koju.