VAPUSTAV! Mark Wahlberg näitab kuuekuulise jõutrenni tulemusi 

Wahlberg on saavutanud vapustava vormi tänu grupitrennidele F45, mille fännid on ka näiteks Teri Hatcher ja Mario Lopez. Lisaks kiidab madinatäht toitumislisandite firmat Performance Inspired Nutrition - ta on ise selle kaasasutaja - ning Aquahydrate'i vett, millele on lisatud elektrolüüte ja mille leelisetase on kõrge.