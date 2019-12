10 aastat Brittany Murphy surmast: poolvend usub, et see oli mõrv 

Kuid "Cluelessi" tähe poolvend Tony Bertolotti tema isa Angelo esimesest abielust on veendunud, et Murphy surm polnud õnnetus. Angelo üritas aastaid tõestada, et tema tütar tapeti. Nüüd, pärast 92aastase isa surma, jätkab võitlust Tony.

Koroneri sõnul olid nii Brittany kui ka Simon pruukinud uimasteid. Näitlejatar oli ka anorektiline. Kuid Tony väitel oli poolõde enne surma üsnagi terve. Ta nimetab Mail Online'i intervjuus näitlejatari surma absurdseks ja paneb imeks, miks Murphyt ei viidud haiglasse, ehkki see asus vaid mõned kilomeetrid eemal. "Usun, et Brittany tehti kutuks. Kes tappis Brittany? Ta ei surnud loomulikku surma."

Näitlejatari ema Sharon, kes toona abielupaariga ühe katuse all elab, väitis, et majas lokkas mürgine hallitus. Koroner seda surmapõhjuseks ei pidanud, vaid viitas Brittany ja Simoni eluviisile. Ent Tony usub, et tema poolõele võisid tuua surma abikaasa väidetavad ärivõlad - need küündinud kuuekohalise summani. Briti päritolu Simon olnud enne surma väljasaatmisohus.