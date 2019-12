Roxette'i fännid šokis: surnud lauljatari kasutatakse Facebooki-pettuses 

Lauljanna mänedžer Marie Dimberg nimetab Aftonbladeti intervjuus kõnealust reklaami häbematuks. Lehe avaldatud kuvatõmmises on näha, kuidas Roxette'i tähtede Fredrikssoni ja Per Gessle fotosid on kasutatud Facebooki võltsreklaamis. "Kui mikrofon on kinni, paljastab ta ühtäkki kõik," seisab reklaamis enne järgmist valetsitaati. "See tõmbab mind rohkem, kui Roxette mind eales on tõmmanud - ja ma ei suuda seda enam enda teada hoida."