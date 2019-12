PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 21. detsember  

Ambur

22. november – 21. detsember

Tunned, et need, kellega kõige rohkem kokku puutud, ei olegi su kõige paremad sõbrad. Su hinge närib kahtlus, et keegi ei olegi võimeline sind täielikult mõistma.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Aeg annab võimaluse teha otsustav samm suhete vallas. See nõuab küll ka parajalt, aga et selle tee ma oled enda jaoks selgeks mõelnud, on eeldus eduks olemas.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tahad viibida tarkade inimeste seltskonnas. Hindad neid, kes on viitsinud palju õppida ja ennast arendada, rumalad inimesed tunduvad tühised.

Kalad

19. veebruar – 20. märts